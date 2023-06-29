О нас

США направят подлодку с ядерным вооружением в Южную Корею

США направят подлодку с ядерным вооружением в Южную Корею Соединенные Штаты Америки собираются направить подводную лодку с ядерным вооружением в Южную Корею впервые за несколько десятилетий.
Другие страны
29 июня 2023 г. 14:45
США направят подлодку с ядерным вооружением в Южную Корею

Соединенные Штаты Америки собираются направить подводную лодку с ядерным вооружением в Южную Корею впервые за несколько десятилетий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заместителя главы командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотта Плеуса.

Отмечается, что американская субмарина зайдет в один из портов Республики Корея в "ближайшем будущем": "В ближайшем будущем можно ожидать очередную демонстрацию приверженности расширенному сдерживанию со стороны США в виде захода в порт атомной подводной лодки, вооруженной баллистическими ракетами", - сказал американский генерал-лейтенант.

Действия американцев направлены на сдерживание КНДР, которая продолжает развивать свои ракетную и ядерную программы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US to send nuclear-armed submarine to S. Korea

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
22 июня 2023 г. 17:27
УЕФА может дисквалифицировать испанский клуб на сезон-2023/24
УЕФА может дисквалифицировать испанский клуб на сезон-2023/24
24 июня 2023 г. 01:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi