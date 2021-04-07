США направят Палестине помощь в размере 150 млн долларов

Ожидается, что Госдепартамент уже в среду объявит об этом решении

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Палестине пакет помощи в размере около 150 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что Госдепартамент уже в среду объявит о предоставлении помощи в размере 150 млн долларов США по каналам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Соединенные Штаты окажут Палестине гуманитарную помощь в размере 15 млн долларов США. Дипломат уточнила, что эти средства пойдут на поддержку больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, помощь наиболее бедным семьям, а также на продовольственные программы.