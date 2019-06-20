США направят на Ближний Восток истребители и ЗРК

Пентагон направит на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По его данным, дополнительные вооружения будут направлены на Ближний Восток в рамках отправки тысячи американских солдат.

Как отмечается, Пентагон также решил отправить в регион другие средства “сдерживания”.

При этом количество направляемых ведомством Patriot и самолетов-разведчиков неизвестно.Ранее сообщалось, что США отправят тысячу солдат на Ближний Восток.