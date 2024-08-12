США направят на Ближний Восток атомную подлодку

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в котором "подтвердил готовность США принять все меры для защиты Израиля", а также заявил об "усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе".

В частности, Остин отметил, что "распорядился ускорить переброску" в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. При этом в регионе уже находится авианосец Theodore Roosevelt. Кроме того, глава Пентагона отдал распоряжение направить в зону ответственности CENTCOM подлодку Georgia, оснащенную крылатыми ракетами.

В документе отмечается, что Остин и Галант обсудили действия израильских военных в секторе Газа и усилия по заключению сделки о прекращении огня в нем. Кроме того, темой разговора стали попытки "предотвратить агрессию Ирана, "Хезболлах" и других связанных с Ираном группировок". Ранее Остин по итогам американо-австралийских переговоров заявил, что вашингтонская администрация усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе за счет переброски крейсеров и эсминцев, а также авиации.