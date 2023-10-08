США направят авианосец в восточную часть Средиземного моря из-за атаки ХАМАС

Соединенные Штаты направляют авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС.

Соединенные Штаты направляют авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

"Сегодня в ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после обстоятельного разговора с президентом Джо Байденом я предпринял ряд шагов по усилению присутствия Министерства обороны США в регионе с целью укрепления региональных усилий по сдерживанию. Я распорядился перебросить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье", - отметил глава Пентагона.

По его словам, помимо Gerald R. Ford, в авианосную ударную группу входят ракетный крейсер и четыре эсминца с управляемыми ракетами.

"Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе. США поддерживают свою боевую готовность по всему миру, чтобы в случае необходимости еще больше усилить эту позицию сдерживания", - отметил министр, добавив, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.