О нас

США направят авианосец и истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив

США направят авианосец и истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив США направят в Ормузский пролив авианосец USS Thomas Hubner с истребителями F-35 и F-16, чтобы "мониторить ситуацию" и "защищать интересы США и свободу судоходства в регионе".
Другие страны
18 июля 2023 г. 02:12
США направят авианосец и истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив

США направят в Ормузский пролив авианосец USS Thomas Hubner с истребителями F-35 и F-16, чтобы "мониторить ситуацию" и "защищать интересы США и свободу судоходства в регионе".

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"В ответ на ряд недавних тревожных происшествий в Ормузском проливе министр обороны распорядился направить авианосец USS Thomas Hubner, истребители F-35 и истребители F-16 в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), чтобы защищать интересы США и свободу судоходства в регионе", - сказала она.

Сингх добавила, что Пентагон намерен "расширить свое присутствие и возможность мониторить ситуацию в Ормузском проливе и прилегающих водах".

Ранее Министерство обороны Ирана опровергло сообщение Пентагона о том, что военно-морские силы исламской республики попытались захватить два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива и открыли огонь по одному из них в международных водах у берегов Омана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Hörmüz boğazına F-16 və F-35 qırıcıları göndərəcək

Другие новости из категории

Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки
Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки
18 июля 2023 г. 03:14
ООН: Число погибших гражданских лиц в Украине превысило 9,2 тысячи
ООН: Число погибших гражданских лиц в Украине превысило 9,2 тысячи
18 июля 2023 г. 01:09
Макрон произведет перестановки в правительстве
Макрон произведет перестановки в правительстве
18 июля 2023 г. 00:44
В Польше упал самолет, погибли пять человек
В Польше упал самолет, погибли пять человек
18 июля 2023 г. 00:07
Число погибших при обрушении дома в Каире возросло до 12
Число погибших при обрушении дома в Каире возросло до 12
17 июля 2023 г. 23:49
Байден пригласил Нетаньяху посетить США
Байден пригласил Нетаньяху посетить США
17 июля 2023 г. 22:41
В Кении число умерших от голода членов религиозной секты превысило 400
В Кении число умерших от голода членов религиозной секты превысило 400
17 июля 2023 г. 22:16
В Чехии при столкновении двух автобусов пострадали 60 человек
В Чехии при столкновении двух автобусов пострадали 60 человек
17 июля 2023 г. 21:51
Минздрав Египта заявил о контроле за ситуацией с распространением неустановленной болезни
Минздрав Египта заявил о контроле за ситуацией с распространением неустановленной болезни
17 июля 2023 г. 21:16
США призвали все стороны зерновой сделки возобновить переговоры и продлить соглашение
США призвали все стороны зерновой сделки возобновить переговоры и продлить соглашение
17 июля 2023 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi