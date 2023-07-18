США направят авианосец и истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив

США направят в Ормузский пролив авианосец USS Thomas Hubner с истребителями F-35 и F-16, чтобы "мониторить ситуацию" и "защищать интересы США и свободу судоходства в регионе".

США направят в Ормузский пролив авианосец USS Thomas Hubner с истребителями F-35 и F-16, чтобы "мониторить ситуацию" и "защищать интересы США и свободу судоходства в регионе".

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"В ответ на ряд недавних тревожных происшествий в Ормузском проливе министр обороны распорядился направить авианосец USS Thomas Hubner, истребители F-35 и истребители F-16 в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), чтобы защищать интересы США и свободу судоходства в регионе", - сказала она.

Сингх добавила, что Пентагон намерен "расширить свое присутствие и возможность мониторить ситуацию в Ормузском проливе и прилегающих водах".

Ранее Министерство обороны Ирана опровергло сообщение Пентагона о том, что военно-морские силы исламской республики попытались захватить два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива и открыли огонь по одному из них в международных водах у берегов Омана.