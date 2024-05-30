США направляют своих консультантов в минобороны Молдовы, Армении и Украины

США направляют своих консультантов в министерства обороны Молдовы, Армении, Украины и балканских стран для приведения их армий в соответствие с американскими стандартами.

США направляют своих консультантов в министерства обороны Молдовы, Армении, Украины и балканских стран для приведения их армий в соответствие с американскими стандартами.

Как передает Report, об этом сообщает французское издание Intelligence Online.

"США направляют консультантов в министерства обороны Украины, Молдовы, Армении и Балкан по запросу этих министерств. Цель заключается в том, чтобы сделать их более совместимыми с американскими силами и отдалить от российской модели", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, тем самым Вашингтон "принимает ответственность" за ведомства стран, "которые хотят покинуть орбиту Москвы".