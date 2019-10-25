США направляют дополнительные силы в Сирию для защиты нефтяных месторождений

Министерство обороны США направляет дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от ДАЕШ. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Пентагона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"США укрепляют свои позиции - в координации с партнерами по СДС [коалиция "Силы демократической Сирии"] - дополнительными военными силами и средствами для предотвращения возвращения этих нефтяных месторождений в руки ДАЕШ или других дестабилизирующих субъектов", - отмечается в документе.

"Одним из самых значительных достижений США и наших партнеров в борьбе с ДАЕШ стало получение контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии - важнейшим источником доходов ДАЕШ", - добавили в пресс-службе.