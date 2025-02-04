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США направили в Индию самолет с нелегальными мигрантами

США направили в Индию самолет с нелегальными мигрантами Власти США выслали нелегальных мигрантов в Индию, для этого была задействована военно-транспортная авиация.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 04:07
США направили в Индию самолет с нелегальными мигрантами

Власти США выслали нелегальных мигрантов в Индию, для этого была задействована военно-транспортная авиация.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источника из числа должностных лиц США, американский военно-транспортный "самолет C-17 с мигрантами на борту вылетел в Индию". Он приземлится в Индии не раньше, чем через 24 часа.

Ранее США применили военно-транспортную авиацию для отправки нелегальных мигрантов в Гватемалу, Перу и Гондурас. Как отмечает агентство, "это дорогостоящий метод высылки мигрантов". К примеру, их депортация в Гватемалу обошлась примерно в $4,7 тыс. на одного человека.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в конце января сообщила в X, что в США "начались депортационные рейсы". Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что в первую очередь из страны высылают нелегальных мигрантов из числа закоренелых преступников.

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