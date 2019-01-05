США направили в Габон около 80 солдат

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ США на фоне обострения ситуации в Конго направили около 80 солдат в соседний Габон для обеспечения при необходимости безопасности американских граждан.

Как передаёт Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом говорится в распространенном в субботу Белым домом письме президента США Дональда Трампа руководству конгресса.

"Это размещение примерно 80 военнослужащих является ответом на возможные демонстрации с насилием, которые могут начаться в Демократической Республике Конго (ДРК) в ответ на прошедшие там 30 декабря выборы. Первая часть этого контингента прибыла в Габон 2 января с необходимым вооружением и при поддержке военной авиации", - написал Трамп.

По его словам, при необходимости в Габон или Конго могут быть направлены дополнительные силы. Прибывшие военные останутся там до тех пор, пока ситуация не будет требовать их присутствия, сказано в письме.