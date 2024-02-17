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США направили Украине почти $500 тыс. из "конфискованных российских фондов"

США направили Украине почти $500 тыс. из "конфискованных российских фондов" Власти США передали Эстонии почти 500 тыс. долларов из "конфискованных российских фондов" для оказания помощи Украине.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 17:56
США направили Украине почти $500 тыс. из конфискованных российских фондов

Власти США передали Эстонии почти 500 тыс. долларов из "конфискованных российских фондов" для оказания помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минюста США.

Отмечается, что конфискованные средства "впервые были переданы украинским властям через иностранного союзника, поскольку пока нет возможности осуществить прямой перевод".

Эти средства были конфискованы Соединенными Штатами после раскрытия группы людей, которая пыталась незаконным путем импортировать в Россию военную технику американского производства.

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