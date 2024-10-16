США направили Украине пакет вооружений на $425 млн

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму 425 млн долларов.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму 425 млн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 425 млн долларов, в который вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля - воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины", - сообщили в Белом доме.