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США направили Украине пакет вооружений на $425 млн

США направили Украине пакет вооружений на $425 млн Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму 425 млн долларов.
Другие страны
16 октября 2024 г. 21:38
США направили Украине пакет вооружений на $425 млн

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму 425 млн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 425 млн долларов, в который вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля - воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины", - сообщили в Белом доме.

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