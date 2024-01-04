США направили спецпосланника для снижения напряженности на границе Израиля и Ливана

Президент США Джо Байден направил в регион специального посланника Амоса Хохштейна. Вашингтон активизирует дипломатическое взаимодействие в попытке снизить накаляющуюся напряженность между Израилем и иранской прокси "Хезболла" в Ливане.

Президент США Джо Байден направил в регион специального посланника Амоса Хохштейна. Вашингтон активизирует дипломатическое взаимодействие в попытке снизить накаляющуюся напряженность между Израилем и иранской прокси "Хезболла" в Ливане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

Хохштайн, принимавший активное участие в организации переговоров, в результате которых Израиль и Ливан установили морскую границу в 2022 году, прибудет в Израиль в четверг.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена, выступая перед журналистами, заявил, что Хохштайн только что встретился с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом и что США "предпринимают дипломатические усилия, чтобы помочь разрешить некоторые напряженные ситуации" между Израилем и "Хезболлой", не уточнив при этом дальнейших подробностей.

Израильская сторона планирует сообщить Хохштейну, что без дипломатического соглашения, призванного оттеснить "Хезболлу" от границы, она не сможет вернуть жителей в северные города.