США направили предупреждения для 246 лайнеров Boeing после катастрофы в Индонезии - СМИ

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Федеральное авиационное управление (ФАУ) США распространило директивы летной годности на 246 самолетов Boeing 737 Max после того, как компания-производитель сообщила о возможной ошибке датчиков у лайнера этого типа, потерпевшего катастрофу в Индонезии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, 45 из подпадающих под директивы самолетов используются в США и принадлежат Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines.

Ранее сообщалось, что корпорация Boeing распространила среди использующих ее самолеты компаний инструкцию для пилотов на случай возникновения технической неисправности, которая, по версии следствия, привела к крушению лайнера Boeing 737 Max 8 индонезийского авиаперевозчика Lion Air в прошлом месяце.

29 октября новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air 29 октября выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по не установленной пока причине он рухнул в Яванское море. Спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли.