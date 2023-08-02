США направили партию военной помощи в Молдову

Посольство США в Кишиневе сообщило о поставке партии военной помощи в Молдову в рамках договора, подписанного в 2019 году.

Посольство США в Кишиневе сообщило о поставке партии военной помощи в Молдову в рамках договора, подписанного в 2019 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Состоится поставка военного оборудования, переданного США Национальной армии Республики Молдова", - проинформировало представительство на своей странице в Facebook.

Посольство не уточняет, какое именно оборудование направлено в Молдову. С пояснением позже пообещало выступить Минобороны республики. Сообщается, что оборудование прибудет в республику воздушным транспортом и позволит повысить обороноспособность страны.

По данным американского посольства, за последние несколько десятков лет США по просьбе правительства Молдовы предоставили военную помощь примерно на $123 млн.