О нас

США направили на Ближний Восток истребители F-22

США направили на Ближний Восток истребители F-22 Соединенные Штаты направили на Ближний Восток истребители 5-го поколения F-22 Raptor из-за возросшей активности ВКС РФ.
Другие страны
14 июня 2023 г. 23:03
США направили на Ближний Восток истребители F-22

Соединенные Штаты направили на Ближний Восток истребители 5-го поколения F-22 Raptor из-за возросшей активности ВКС РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

Как следует из заявления, F-22 размещены в зоне ответственности СЕНТКОМ в рамках "многосторонней демонстрации поддержки и возможностей в свете возросшего небезопасного и непрофессионального поведения российской авиации в регионе".

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла в свою очередь отметил, что "регулярное нарушение мер деконфликтинга" российской авиацией "повышает риск эскалации или просчета". "Вместе с нашими партнерами и союзниками мы привержены повышению безопасности и поддержанию стабильности в регионе", - заверил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США возобновили непрямые переговоры с Ираном для снижения напряженности
США возобновили непрямые переговоры с Ираном для снижения напряженности
14 июня 2023 г. 22:06
Нидерланды закупят четыре радара для усиления ПВО Украины
Нидерланды закупят четыре радара для усиления ПВО Украины
14 июня 2023 г. 20:59
США заявили, что борются с разведывательной и военной деятельностью КНР за рубежом
США заявили, что борются с разведывательной и военной деятельностью КНР за рубежом
14 июня 2023 г. 20:43
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 78 человек
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 78 человек
14 июня 2023 г. 20:31
Замминистра обороны Украины рассказала о потерях РФ
Замминистра обороны Украины рассказала о потерях РФ
14 июня 2023 г. 20:25
Президент Алжира вернул в гимн страны строки, где упоминается колониальная роль Франции
Президент Алжира вернул в гимн страны строки, где упоминается колониальная роль Франции
14 июня 2023 г. 20:02
В боях в провинции Западный Дарфур убили более 1 тыс. человек
В боях в провинции Западный Дарфур убили более 1 тыс. человек
14 июня 2023 г. 19:44
Литва выделит финансовую помощь на закупку средств ПВО для Украины
Литва выделит финансовую помощь на закупку средств ПВО для Украины
14 июня 2023 г. 19:30
Представитель Швеции: До достижения договоренности с Турцией по членству в НАТО еще далеко
Представитель Швеции: До достижения договоренности с Турцией по членству в НАТО еще далеко
14 июня 2023 г. 19:19
Блинкен планирует обсудить в Китае создание канала связи для недопущения кризисов
Блинкен планирует обсудить в Китае создание канала связи для недопущения кризисов
14 июня 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi