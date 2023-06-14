США направили на Ближний Восток истребители F-22

Соединенные Штаты направили на Ближний Восток истребители 5-го поколения F-22 Raptor из-за возросшей активности ВКС РФ.

Соединенные Штаты направили на Ближний Восток истребители 5-го поколения F-22 Raptor из-за возросшей активности ВКС РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

Как следует из заявления, F-22 размещены в зоне ответственности СЕНТКОМ в рамках "многосторонней демонстрации поддержки и возможностей в свете возросшего небезопасного и непрофессионального поведения российской авиации в регионе".

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла в свою очередь отметил, что "регулярное нарушение мер деконфликтинга" российской авиацией "повышает риск эскалации или просчета". "Вместе с нашими партнерами и союзниками мы привержены повышению безопасности и поддержанию стабильности в регионе", - заверил он.