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США направили судна для слежки за направляющимися в порт Гаваны кораблями РФ

США направили судна для слежки за направляющимися в порт Гаваны кораблями РФ Соединенные Штаты направили военно-морские силы для слежки за группой кораблей ВМФ РФ, направляющейся в порт Гаваны.
Другие страны
11 июня 2024 г. 06:06
США направили судна для слежки за направляющимися в порт Гаваны кораблями РФ

Соединенные Штаты направили военно-морские силы для слежки за группой кораблей ВМФ РФ, направляющейся в порт Гаваны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Вашингтон не видит угрозы в предстоящем визите российских кораблей в кубинский порт, однако "американские корабли были направлены для слежки за русскими".

Революционные вооруженные силы Кубы заявляли, что группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", атомной подводной лодке "Казань", танкере "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер". В заявлении подчеркивалось, что "ни один из кораблей не несет ядерного оружия", а потому их стоянка "не представляет угрозы для региона".

Представитель администрации США уточнил, что за подводной лодкой будут следить два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а за кораблями РФ - эсминец и катер береговой охраны США.

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