США направили к берегам Сирии группу кораблей для вывода войск

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Американское командование направило к берегам Сирии группу кораблей с целью обеспечения поэтапного вывода войск США из САР, передает Report со ссылкой на RT.

The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Пентагона уточняет, что к побережью Сирии направляется десантный корабль «Кирсадж». На борту судна находятся сотни морских пехотинцев и вертолёты.

Отмечается, что они будут оказывать поддержку американским военнослужащим, которые покидают сирийскую территорию.

Ранее сообщалось, что Коалиция во главе с США объявила о начале вывода американских войск из Сирии.