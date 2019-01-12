США направили к берегам Сирии группу кораблей для вывода войск

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Американское командование направило к берегам Сирии группу кораблей с целью обеспечения поэтапного вывода войск США из САР, передает Report со ссылкой на RT.
The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Пентагона уточняет, что к побережью Сирии направляется десантный корабль «Кирсадж». На борту судна находятся сотни морских пехотинцев и вертолёты.
Отмечается, что они будут оказывать поддержку американским военнослужащим, которые покидают сирийскую территорию.
Ранее сообщалось, что Коалиция во главе с США объявила о начале вывода американских войск из Сирии.
Tural AsadiАвтор новости