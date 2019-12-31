 Наверх

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы. 

Как передает Report, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы Пентагона Марка Эспера.

"Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку [сотрудников] посольства. Как и все страны, мы исходим из того, что силы принимающей стороны будут содействовать в обеспечении безопасности нашего персонала. Призываем правительство Ирака выполнить свои соответствующие международные обязательства".

По словам министра, Пентагон тесно работает с Госдепартаментом по этому вопросу.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!