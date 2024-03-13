США направили четыре корабля для помощи в создании временного порта в секторе Газа

Власти США направили четыре корабля в Средиземное море с целью оказания поддержки при создании временного порта в секторе Газа для поставок гуманитарной помощи палестинцам, ожидается, что этот объект начнет в полной мере эксплуатироваться в течение 60 дне

Власти США направили четыре корабля в Средиземное море с целью оказания поддержки при создании временного порта в секторе Газа для поставок гуманитарной помощи палестинцам, ожидается, что этот объект начнет в полной мере эксплуатироваться в течение 60 дней.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

"Сегодня Министерство обороны США направило четыре корабля Армии США с объединенной базы Лэнгли-Юстас в восточную часть Средиземного моря для поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа и миссии по строительству временного порта", - сказал он. По словам Райдера, на борту кораблей находится "оборудование и материальные средства для поддержки этой миссии". Как уточнил представитель Пентагона, США ожидают, что "порт будет в полной мере готов к эксплуатации примерно в течение 60 дней".

Американский президент Джо Байден 7 марта заявил, что США создадут временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав. Американская администрация пояснила, что они будут осуществляться по морю через Кипр.