​США наносят удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация наносит авиаудары по базе иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал Sky News Arabia.

"Американская авиация наносит удары по базе ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар", - передает корреспондент канала.

В свою очередь гостелеканал Сирии Ikhbariya сообщает, что авиация "неустановленной принадлежности" наносит авиаудары по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль". "Нанесен материальный ущерб", - отмечает канал.

Идет ли речь об одной атаке или двух разных, не уточняется.