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    США нанесли в Йемене удар по двум лагерям подготовки ИГ

    На вооружении боевиков были автоматы, пулеметы, гранатометы© "AFP"

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США в понедельник провели в Йемене операцию против боевиков группировки ИГ, уничтожив десятки боевиков.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Пентагон.

    "Силы США уничтожили десятки членов ИГ в результате ударов по двум лагерям подготовки в провинции Эль-Бейда в Йемене, помешав организации (ИГ-ред.) готовить новых боевиков", - говорится в сообщении ведомства.

    Подробности проведенной операции не уточняются.

    В Пентагоне уточняют, что на вооружении боевиков были автоматы АК-47, пулеметы, гранатометы.

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