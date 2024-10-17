CENTCOM нанесло удары по складам оружия хуситов в Йемене

Американские военные нанесли очередные удары по Йемену.

Американские военные нанесли очередные удары по Йемену.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что целью стали склады оружия хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

"Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли авиаудары по множеству складов оружия хуситов, которых поддерживает Иран", - сообщил телеканалу представитель Пентагона. Он также заявил, что удары наносились по контролируемым хуситами районам Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

Хуситы регулярно атакуют у берегов Йемена корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и США. После одной из таких атак в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате удара было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".