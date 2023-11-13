США нанесли удары по объектам проиранских группировок в Сирии

Президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по проиранским группам на востоке Сирии.

Президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по проиранским группам на востоке Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении американского министра обороны Ллойда Остина.

"Сегодня американские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и связанными с ним группировками, в ответ на продолжающиеся атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии", - сказал шеф Пентагона.

"У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военнослужащих, и он отдал приказ о проведении сегодняшних действий, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы", - добавил Остин.

По его словам, "удары были нанесены по тренировочному центру и укрытию" членов проиранской группы.