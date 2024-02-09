США нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене

ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена, целью атаки стали надводные беспилотники и противокорабельные ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена, целью атаки стали надводные беспилотники и противокорабельные ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"8 февраля между 05:00 и 21:00 по времени Саны (06:00 и 22:00 по бакинскому времени соответственно - ред.) силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли семь ударов по четырем надводным беспилотникам хуситов и по семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в сторону кораблей в Красном море", - говорится в публикации на странице командования в социальной сети X.

Отмечается, что цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена.

"Они представляли непосредственную угрозу военным кораблям США и торговым судам в регионе", - отметило СЕНТКОМ.