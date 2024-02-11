США нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене

ВС США 10 февраля нанесли новые удары по территории Йемена, их целью были два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

ВС США 10 февраля нанесли новые удары по территории Йемена, их целью были два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"10 февраля между 16:00 и 17:00 по времени Саны силы CENTCOM в целях самообороны нанесли успешные удары по двум надводным беспилотникам и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые располагались в Йемене к северу от города Ходейда и готовились к запуску в сторону судов в Красном море", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X.