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США нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене

США нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене ВС США 10 февраля нанесли новые удары по территории Йемена, их целью были два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
Другие страны
11 февраля 2024 г. 17:35
США нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене

ВС США 10 февраля нанесли новые удары по территории Йемена, их целью были два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"10 февраля между 16:00 и 17:00 по времени Саны силы CENTCOM в целях самообороны нанесли успешные удары по двум надводным беспилотникам и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые располагались в Йемене к северу от города Ходейда и готовились к запуску в сторону судов в Красном море", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Yəməndə husilərin yerüstü pilotsuz uçan aparatlarını və raketlərini vurub

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