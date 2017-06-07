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    США нанесли удары по ИГИЛ с кораблей - ВИДЕО

    США дислоцировали ударную группу в восточной части Средиземного моря© Youtube

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ США нанесли серию ударов по целям террористической группировки ИГИЛ с кораблей в восточном Средиземноморье.

    Как передает Report, об этом сообщила во вторник пресс-служба ВМС США.

    "Шестого июня ударная группа во главе с авианосцем "Джордж Буш" возобновила удары в рамках операции "Непоколебимая решимость" из восточного Средиземноморья", — говорится в сообщении.

    Там указывается, что данная группа вошла в Средиземное море 5 июня после "осуществления операций в поддержку "Непоколебимой решимости" и для обеспечения безопасности на море в составе 5-го флота ВМС США".

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