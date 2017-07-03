США нанесли удар в Сомали по группировке "Аш-Шабаб"

© Foto: TASS

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Сомали силы США совершили атаку на боевиков террористической группировки «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин».

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Источник отказался рассказать подробности военной операции. Пентагон на данный момент никак не прокомментировал атаку на террористов.

Ранее сообщалось, что в Могадишо террористы «Аш-Шабаб» взяли в заложники по меньшей мере 20 посетителей ресторана быстрого питания Pizza House.

В 2012 году «Аш-Шабаб» объединилась с «Аль-Каидой».