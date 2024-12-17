США нанесли удар по зданию Минобороны хуситов в Йемене

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило нанесение авиаудара по зданию министерства обороны правительства йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" в Сане.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило нанесение авиаудара по зданию Министерства обороны правительства йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" в Сане.

Как передает Report , соответствующая информация размещена на странице CENTCOM в соцсети X.

"Силы Центрального командования ВС США нанесли высокоточный авиаудар по ключевому пункту командования и управления (здание Минобороны - ред.) поддерживаемых Ираном хуситов в Сане", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что здание является главным центром координации нападений хуситов на корабли ВМС США и торговые суда в Красном море.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники сообщал, что США нанесли массированный авиаудар по городам Сана и Ходейда. Утверждалось, что атаке подверглись военные объекты хуситов.