США нанесли пять ударов по объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты нанесли пять ударов по противокорабельным крылатым ракетам, надводному и подводному дронам в Йемене.

Соединенные Штаты нанесли пять ударов по противокорабельным крылатым ракетам, надводному и подводному дронам в Йемене.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"В период с 15:00 до 20:00 (с 16:00 до 21:00) 17 февраля СЕНТКОМ успешно нанесло пять ударов в целях самообороны по трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, одному беспилотному подводному кораблю и одному беспилотному надводному кораблю", - говорится в публикации командования в соцсети X.

Отмечается, что это "первое наблюдаемое применение хуситами подводного дрона" с 23 октября.