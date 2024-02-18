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США нанесли пять ударов по объектам хуситов в Йемене

США нанесли пять ударов по объектам хуситов в Йемене Соединенные Штаты нанесли пять ударов по противокорабельным крылатым ракетам, надводному и подводному дронам в Йемене.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 20:38
США нанесли пять ударов по объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты нанесли пять ударов по противокорабельным крылатым ракетам, надводному и подводному дронам в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"В период с 15:00 до 20:00 (с 16:00 до 21:00) 17 февраля СЕНТКОМ успешно нанесло пять ударов в целях самообороны по трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, одному беспилотному подводному кораблю и одному беспилотному надводному кораблю", - говорится в публикации командования в соцсети X.

Отмечается, что это "первое наблюдаемое применение хуситами подводного дрона" с 23 октября.

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