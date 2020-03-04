США нанесли первый за 11 дней авиаудар по талибам в Афганистане

Вооруженные силы США нанесли сегодня первый за 11 дней авиаудар по боевикам радикального движения "Талибан" в афганской провинции Гильменд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт.

"США 4 марта нанесли авиаудар по боевикам движения "Талибан" в [районе] Нахри-Сарадж в [провинции] Гильменд, которые активно атаковали КПП афганских вооруженных сил. Удар был произведен в оборонительных целях, чтобы остановить нападение, - написал полковник на своей странице в Twitter. - Это был первый удар с нашей стороны по "Талибану" за 11 дней".

Леггетт призвал "Талибан" прекратить бессмысленные нападения и выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, ранее США и афганское движение "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.