США нанесли очередные удары по позициям хуситов в Йемене

Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена.
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Отмечается, что целью атаки стали надводные дроны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
"5 февраля, приблизительно в 15:30 по времени Саны (16:30 бакинское время), силы CENTCOM нанесли удар по надводным дронам со взрывчаткой, принадлежащим хуситам. ВС США обнаружили надводные дроны на подконтрольных хуситам территориях Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе", - говорится в сообщении командования в соцсети X.