США нанесли очередные удары по позициям хуситов в Йемене

Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена.

Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Отмечается, что целью атаки стали надводные дроны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

"5 февраля, приблизительно в 15:30 по времени Саны (16:30 бакинское время), силы CENTCOM нанесли удар по надводным дронам со взрывчаткой, принадлежащим хуситам. ВС США обнаружили надводные дроны на подконтрольных хуситам территориях Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе", - говорится в сообщении командования в соцсети X.