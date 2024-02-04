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США нанесли новый удар по Йемену

США нанесли новый удар по Йемену Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
Другие страны
4 февраля 2024 г. 09:34
США нанесли новый удар по Йемену

Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"4 февраля в 04:00 по времени Саны силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удар по противокорабельной крылатой ракете хуситов, готовой к пуску по судам в Красном море. ВС США обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена и определили, что та представляет непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в заявлении CENTCOM, размещенном в X (ранее Twitter).

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