США нанесли новый удар по Йемену

Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"4 февраля в 04:00 по времени Саны силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удар по противокорабельной крылатой ракете хуситов, готовой к пуску по судам в Красном море. ВС США обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена и определили, что та представляет непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в заявлении CENTCOM, размещенном в X (ранее Twitter).