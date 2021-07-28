США нанесли новые авиаудары по талибам в Афганистане

Военные США на этой неделе задействовали самолеты и беспилотники для поддержки с воздуха афганских правительственных сил, ведущих бои с движением "Талибан".
Как передает Report, об этом сообщило агентство
"За последние дни был осуществлены удары при помощи техники, управляемой людьми, и беспилотных аппаратов", - заявил представитель ведомства майор Роберт Лодевик, который не стал предоставлять других деталей этих операций.
В свою очередь AP отмечает, что задействованная в налетах авиация поднималась в воздух с аэродромов за пределами Афганистана, поскольку США уже вывели боевые самолеты из этой страны.
США уже наносили авиаудары на прошлой неделе. Представители американской стороны поясняли, что целями ударов были позиции талибов и захваченное ими военное оборудование.