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США нанесли новые авиаудары по талибам в Афганистане

США нанесли новые авиаудары по талибам в Афганистане Военные США на этой неделе задействовали самолеты и беспилотники для поддержки с воздуха афганских правительственных сил, ведущих бои с движением "Талибан".
Другие страны
28 июля 2021 г. 05:23
США нанесли новые авиаудары по талибам в Афганистане

Военные США на этой неделе задействовали самолеты и беспилотники для поддержки с воздуха афганских правительственных сил, ведущих бои с движением "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Пентагон.

"За последние дни был осуществлены удары при помощи техники, управляемой людьми, и беспилотных аппаратов", - заявил представитель ведомства майор Роберт Лодевик, который не стал предоставлять других деталей этих операций.

В свою очередь AP отмечает, что задействованная в налетах авиация поднималась в воздух с аэродромов за пределами Афганистана, поскольку США уже вывели боевые самолеты из этой страны.

США уже наносили авиаудары на прошлой неделе. Представители американской стороны поясняли, что целями ударов были позиции талибов и захваченное ими военное оборудование.

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