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США нанесли авиаудары по связанным с КСИР объектам в Сирии

США нанесли авиаудары по связанным с КСИР объектам в Сирии ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).
Другие страны
24 марта 2023 г. 06:53
США нанесли авиаудары по связанным с КСИР объектам в Сирии

ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Там отметили, что 23 марта в результате нападения беспилотного летательного аппарата на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии погиб один, пострадали шесть человек.

"По распоряжению президента США Джо Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР, - приводит пресс-служба слова министра обороны США Ллойда Остин.

Он отметил, что авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии со стороны групп, связанных с КСИР.

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