США нанесли авиаудары по связанным с КСИР объектам в Сирии

ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Там отметили, что 23 марта в результате нападения беспилотного летательного аппарата на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии погиб один, пострадали шесть человек.

"По распоряжению президента США Джо Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР, - приводит пресс-служба слова министра обороны США Ллойда Остин.

Он отметил, что авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии со стороны групп, связанных с КСИР.