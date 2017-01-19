США нанесли авиаудары по позициям боевиков в Ливии

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Американские бомбардировщики B-2 нанесли авиаудары по лагерям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) на юге Ливии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, авиаудары были нанесены в ночь на четверг по двум лагерям боевиков, расположенным приблизительно в 45 километрах от города Сирт. По данным источников телеканала CNN, данная операция была одобрена уходящим президентом США Бараком Обамой несколько дней назад.

Как сообщает телеканал, разведывательный самолет США наблюдал за целями в течение нескольких недель, пока боевики осуществляли передвижение от Сирта в сторону побережья.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона, в результате авианалета могли быть уничтожены по меньшей мере 90 боевиков.