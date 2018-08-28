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    США нанесли авиаудар в Ливии, ликвидировав боевика ИГ

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ США нанесли во вторник авиаудар по территории Ливии, ликвидировав одного из боевиков террористической группировки "Исламское государство". 

    Об этом сообщил новостной портал Al Wasat со ссылкой на заявление, распространенное во вторник пресс-службой Африканского командования Вооруженных сил США, передает Report. 

    В нем, в частности, указывается, что боевая авиация подвергла "точечной бомбардировке" район города Бени-Валид (в 180 км к юго-востоку от Триполи) в координации с Правительством национального соглашения (ПНС). В результате воздушного рейда гражданское население не пострадало, отмечается в коммюнике.

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