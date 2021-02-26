О нас
Report Georgia
Аудио новости

США нанесли авиаудар по объекту иранских ВС в Сирии

США нанесли авиаудар по объекту иранских ВС в Сирии США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам
Другие страны
26 февраля 2021 г. 05:26
США нанесли авиаудар по объекту иранских ВС в Сирии

США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Как передает Report, об этом со ссылкой на двоих представителей администрации США сообщило агентство Reuters.

По его данным, авиаудар стал ответом на серию атак, которые были произведены по объектам США в Ираке. Как сообщило Reuters, президент США Джо Байден одобрил нанесение авиаудара.

Пентагон также подтвердил информацию СМИ и уточнил, что уничтожено несколько зданий, использовавшихся ополченцами.

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району города, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ İranın Suriyadakı hərbi obyektlərinə aviazərbələr endirdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi