США нанесли авиаудар по объекту иранских ВС в Сирии

США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам

США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Как передает Report, об этом со ссылкой на двоих представителей администрации США сообщило агентство Reuters .

По его данным, авиаудар стал ответом на серию атак, которые были произведены по объектам США в Ираке. Как сообщило Reuters, президент США Джо Байден одобрил нанесение авиаудара.

Пентагон также подтвердил информацию СМИ и уточнил, что уничтожено несколько зданий, использовавшихся ополченцами.

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району города, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.