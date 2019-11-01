США намереваются контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что контроль американских военных над районами нефтяных месторождений в Сирии необходим как для защиты их от "Исламского государства", так и для обеспечения доступа к ним военного альянса Демократические силы Сирии, оппозиционного официальному Дамаску.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Эти ресурсы важны, чтобы Демократические силы могли выполнять свою миссию, делать то, что нужно делать в регионе", - сказал министр журналистам.

Ранее в октябре издание The Wall Street Journal писало, что Белый дом рассматривает вариант отправки 500 американских военных для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.