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США намерены запустить спутник системы предупреждения о ракетном нападении

США намерены запустить спутник системы предупреждения о ракетном нападении Очередной американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS нового поколения GEO 6 планируется запустить на орбиту 4 августа.
Другие страны
29 июля 2022 г. 00:10
США намерены запустить спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Очередной американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS нового поколения GEO 6 планируется запустить на орбиту 4 августа.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V, использующей российский двигатель РД-180, которая стартует в предстоящий четверг с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде.

Геосинхронный спутник инфракрасной системы будет передан под оперативное использование Космическому командованию США.

Компании ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона.

Это будет уже десятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который запускается для замены устаревших аппаратов СПРН США.

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