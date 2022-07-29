США намерены запустить спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Очередной американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS нового поколения GEO 6 планируется запустить на орбиту 4 августа.
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Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V, использующей российский двигатель РД-180, которая стартует в предстоящий четверг с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде.
Геосинхронный спутник инфракрасной системы будет передан под оперативное использование Космическому командованию США.
Компании ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона.
Это будет уже десятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который запускается для замены устаревших аппаратов СПРН США.