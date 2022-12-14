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США намерены запустить механизм по отслеживанию помощи Киеву

США намерены запустить механизм по отслеживанию помощи Киеву CША рассчитывают к марту следующего года запустить механизм, который позволит посольству США на Украине отслеживать использование Киевом финансовой и военной поддержки, которую ему оказывает Вашингтон.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 18:20
США намерены запустить механизм по отслеживанию помощи Киеву

CША рассчитывают к марту следующего года запустить механизм, который позволит посольству США на Украине отслеживать использование Киевом финансовой и военной поддержки, которую ему оказывает Вашингтон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Politico, в распоряжении которой оказалась дипломатическая телеграмма, направленная американским диппредставительством в Госдепартамент.

В датированном 6 сентября документе за подписью посла США в Киеве Бриджит Бринк на девяти страницах перечислены проблемы, с которыми сталкиваются американские чиновники, "пытающиеся уследить за каждой копейкой". Следить за распределением американской помощи посольству мешают "небезопасные условия и нехватка персонала". "Кроме того, имеющийся конфликт и активные боевые действия между украинскими и российскими войсками делают привычные проверочные механизмы неэффективными или вовсе невозможными", - цитирует газета телеграмму.

Среди указанных в нем способов контроля - специальное приложение для смартфонов, которое при помощи технологии блокчейн "обеспечит доказательства того, что помощь доходит до адресатов даже в местах, опасных или труднодоступных для сотрудников миссии". Кроме того, украинские вооруженные силы могут обязать "самостоятельно проводить проверки" конечного пользования по правилам Управления по сотрудничеству в области безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency) Министерства обороны США.

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Версия на английском языке US eyes launching mechanism to track aid to Kyiv

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