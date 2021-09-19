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США намерены закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины

США намерены закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины Вашингтон ведет переговоры с американской компанией Pfizer о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам.
Другие страны
19 сентября 2021 г. 09:26
США намерены закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины

Вашингтон ведет переговоры с американской компанией Pfizer о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

По сведениям его источника, сделка между администрацией Джо Байдена и фармацевтической компанией, производящей вакцины в сотрудничестве с германским партнером BioNTech, может быть заключена уже в ближайшие дни. О ней будет объявлено в преддверии саммита по COVID-19, намеченного на 22 сентября, полагает источник агентства. Встреча, созванная по инициативе Байдена, пройдет в виртуальном формате на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как ожидается, 500 млн доз вакцины будут распределены между нуждающимися странами через международный механизм COVAX.

Агентство отмечает, что в июне Белый дом уже заключал аналогичную сделку с Pfizer, однако поставки препарата идут медленно. Это, по мнению агентства, приводит к тому, что "во многих менее обеспеченных странах - участницах (COVAX) привита пока лишь малая часть населения".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ ehtiyacı olan ölkələr üçün 500 milyon doz vaksin almaq niyyətindədir

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