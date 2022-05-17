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США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая.
Другие страны
17 мая 2022 г. 22:12
США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их сведениям, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.

Лицензия, срок действия которой истекает 25 мая, позволила России продолжить производить выплаты по облигациям. Это предоставило стране возможность предотвратить дефолт по государственному долгу, отмечает Bloomberg.

Один из источников агентства сообщил, что американский Минфин еще не принял окончательного решения.

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