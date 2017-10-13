США намерены выделить $36,5 млрд пострадавшим от стихии штатам

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Палата представителей США одобрила выделение $36,5 млрд пострадавшим от стихии штатам и Пуэрто-Рико.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что законопроект поддержали 353 конгрессмена, против высказались 69 человек.

По данным издания, эти деньги пойдут как на ликвидацию последствий недавних ураганов, так и на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от пожаров на западе страны.

Уточняется, что выступившие против выделения финансовой помощи конгрессмены заявили, что затраты на ликвидацию последствий ударов стихии могут привести к дефициту бюджета.

Теперь законопроект должен утввердить сенат.