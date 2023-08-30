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США намерены ввести новые санкции против РФ и КНДР

США намерены ввести новые санкции против РФ и КНДР Администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.
Другие страны
30 августа 2023 г. 20:28
США намерены ввести новые санкции против РФ и КНДР

Администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Согласно нашей информации, переговоры по поставкам вооружений между Россией и КНДР серьезно продвинулись", - сказал он. По версии Вашингтона, представители России и КНДР постоянно обсуждают возможные сделки в оборонной сфере. Кирби утверждал, что Москва хочет получить от Пхеньяна "сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу", а также "значительный объем" военных средств.

"Мы предпринимаем конкретные действия, выявляя и вводя санкции против физических и юридических лиц, способствующих сделкам по продаже оружия между этими двумя странами. Мы будем продолжать выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести военные средства у КНДР и у любого другого государства, готового поддержать ее войну на Украине", - добавил представитель Белого дома.

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