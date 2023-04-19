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США намерены ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

США намерены ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 01:13
США намерены ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.

Как передает Report, об этом пишет Рolitico.

"Чиновники приближаются к соглашению по ключевому усилию, направленному на ограничение технологического и военного подъема Пекина. Беспрецедентные правила ограничения американских инвестиций в Китай ожидаются позднее в этом месяце", — отметили в публикации.

Источники издания указали, что администрация Белого дома уже обсуждает ключевые вопросы с предпринимателями. Известно, что бизнес обяжут уведомлять о новых инвестициях, которые будут направлены в технологические компании Китая. Также будут введены определенные запреты на сделки в критических секторах промышленности, включая микропроцессоры.

Собеседник издания в администрации Белого дома добавил, что в правительстве хотят убедиться, что все делается правильно в плане консультаций с союзниками и промышленностью, а уже после переходя к процедурам указа.

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Версия на азербайджанском языке Politico: ABŞ Çinə investisiya qoyuluşuna görünməmiş məhdudiyyətlər qoymağı planlaşdırır

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