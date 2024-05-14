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США намерены втрое увеличить производство своей самой большой неядерной бомбы

США намерены втрое увеличить производство своей самой большой неядерной бомбы Армейский завод по изготовлению боеприпасов, расположенный на юго-востоке штата Оклахома, расширяется, чтобы по меньшей мере втрое увеличить ежемесячное производство самой большой неядерной бомбы США.
Другие страны
14 мая 2024 г. 23:47
США намерены втрое увеличить производство своей самой большой неядерной бомбы

Армейский завод по изготовлению боеприпасов, расположенный на юго-востоке штата Оклахома, расширяется, чтобы по меньшей мере втрое увеличить ежемесячное производство самой большой неядерной бомбы США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет об управляемых высокоточных авиабомбах GBU-57, известных под названием Massive Ordnance Penetrator. Они предназначены для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов. Агентство указывает, что данный вид снарядов часто упоминается в дебатах о потенциальной атаке на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.

Ожидается, что увеличение мощностей завода будет достигнуто к осени текущего года.

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