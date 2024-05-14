США намерены втрое увеличить производство своей самой большой неядерной бомбы

Армейский завод по изготовлению боеприпасов, расположенный на юго-востоке штата Оклахома, расширяется, чтобы по меньшей мере втрое увеличить ежемесячное производство самой большой неядерной бомбы США.

Армейский завод по изготовлению боеприпасов, расположенный на юго-востоке штата Оклахома, расширяется, чтобы по меньшей мере втрое увеличить ежемесячное производство самой большой неядерной бомбы США.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет об управляемых высокоточных авиабомбах GBU-57, известных под названием Massive Ordnance Penetrator. Они предназначены для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов. Агентство указывает, что данный вид снарядов часто упоминается в дебатах о потенциальной атаке на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.

Ожидается, что увеличение мощностей завода будет достигнуто к осени текущего года.