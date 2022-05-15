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США намерены возобновить работу посольства в Киеве

США намерены возобновить работу посольства в Киеве Соединенные Штаты планируют уже в обозримом будущем возобновить работу своего посольства в украинской столице.
Другие страны
15 мая 2022 г. 18:17
США намерены возобновить работу посольства в Киеве

Соединенные Штаты планируют уже в обозримом будущем возобновить работу своего посольства в украинской столице Киеве.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО.

"Вновь открываем наше посольство в Киеве. Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, однако такая работа ведется. Возобновим деятельность очень скоро", - сказал он.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин прибыла в Киев 8 мая. Ранее она выражала надежду, что работа диппредставительства может быть восстановлена к концу текущего месяца.

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