США намерены возобновить работу посольства в Киеве

Соединенные Штаты планируют уже в обозримом будущем возобновить работу своего посольства в украинской столице.

Соединенные Штаты планируют уже в обозримом будущем возобновить работу своего посольства в украинской столице Киеве.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО.

"Вновь открываем наше посольство в Киеве. Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, однако такая работа ведется. Возобновим деятельность очень скоро", - сказал он.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин прибыла в Киев 8 мая. Ранее она выражала надежду, что работа диппредставительства может быть восстановлена к концу текущего месяца.