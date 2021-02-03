США намерены возобновить оказание гуманитарной помощи Палестине

Новая администрация США намерена возобновить оказание гуманитарной помощи Палестине.
Напомним, что в прошлом году 45-й президент США Дональд Трамп принял решение приостановить оказание Палестине такого рода поддержки.
"США намерены возобновить гуманитарную помощь палестинскому народу, - сказал Прайс. - Мы делаем это не в качестве одолжения, а потому что это в интересах Соединенных Штатов".
По его словам, Вашингтон "работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки" возобновить оказание помощи Палестине.