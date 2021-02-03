США намерены возобновить оказание гуманитарной помощи Палестине

Новая администрация США намерена возобновить оказание гуманитарной помощи Палестине.

Новая администрация США намерена возобновить оказание гуманитарной помощи Палестине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Напомним, что в прошлом году 45-й президент США Дональд Трамп принял решение приостановить оказание Палестине такого рода поддержки.

"США намерены возобновить гуманитарную помощь палестинскому народу, - сказал Прайс. - Мы делаем это не в качестве одолжения, а потому что это в интересах Соединенных Штатов".

По его словам, Вашингтон "работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки" возобновить оказание помощи Палестине.