США намерены возобновить наработку высокообогащенного урана

Соединенные Штаты планируют возобновить производство высокообогащенного урана.

Соединенные Штаты планируют возобновить производство высокообогащенного урана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

"Принимая во внимание глобальную динамику, становится ясно, что нам будет необходимо возобновить производство высокообогащенного урана в США через несколько десятилетий", - заявила Хруби, выступая в Вашингтоне на ежегодной конференции по вопросам ядерного сдерживания. "Министерство энергетики разработало скоординированную стратегию обогащения урана для гражданских ядерных реакторов и будущих военных потребностей, к реализации которой мы приступаем", - сказала глава НУЯБ. Она одновременно занимает пост заместителя министра энергетики США по ядерной безопасности.

Согласно подсчетам западных неправительственных экспертов, по состоянию на начало 2022 года США располагали запасами высокообогащенного урана в объеме порядка 487 тонн.